27 lat sporu o nazwę. Historyczne porozumienie Grecji i Macedonii





Foto: Reuters | Video: Reuters W Grecji odbywały się protesty przeciwko kompromisowi z Macedonią

Grecki premier Aleksis Cipras poinformował we wtorek, że Grecja i Macedonia osiągnęły porozumienie w sprawie nazwy macedońskiego państwa, co przez wiele lat było przedmiotem sporu między obu krajami. Jak powiedział przedstawiciel greckiego rządu, Ateny uznają Macedonię jako Republikę Macedonii Północnej.

Nowa nazwa zakończy spór z Grecją? Premier Macedonii zapowiada referendum Premier Macedonii... czytaj dalej » Aleksis Cipras przypomniał, że Ateny domagały się, by była to "złożona" nazwa z kwalifikatorem geograficznym. Podkreślił, że nowa nazwa ma być używana zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

Rząd Macedonii zobowiązał się do modyfikacji nazwy kraju w związku zarzutami Grecji, że obecna implikuje roszczenia do greckiej prowincji o tej samej nazwie. W zamian Ateny obiecują wycofanie obiekcji do członkostwa Macedonii w NATO i Unii Europejskiej. Grecja na forum UE przeforsowała oficjalną nazwę: Była Jugosłowiańska Republika Macedonii (akronim angielski - FYROM) i od lat blokowała wysiłki Macedonii, by wstąpić do NATO i UE.



Premier Macedonii Zoran Zaew podkreślił, że rozwiązanie kwestii nazwy otworzy Macedonii drogę do członkostwa w NATO i w Unii Europejskiej. Zaapelował do macedońskiej opozycji o poparcie tego porozumienia. Wskazał, że zachowuje ono macedońską tożsamość etniczną i kulturową.

Pod koniec maja Zaew zapowiedział, że jakakolwiek nowa nazwa tego kraju, która zostanie uzgodniona z Grecją, będzie poddana pod referendum. Dodał, że odbędzie się ono we wrześniu lub w październiku.



Cipras powiedział we wtorek, że porozumienie w sprawie nazwy będzie przedłożone greckiemu parlamentowi do ratyfikacji, pod warunkiem, że strona macedońska dotrzyma swoich zobowiązań.

27 lat sporu

Spór o nazwę datuje się od czasu, gdy Macedonia uzyskała w 1991 roku niepodległość. Proponowano różne rozwiązania, między innymi dodanie do nazwy Republiki Macedonii określenia "nowa" lub właśnie "północna" czy też przyjęcie nazwy Republika Macedonii Ilindeńskiej.

Ilinden to w języku macedońskim dzień św. Eliasza, święto obchodzone w Macedonii 2 sierpnia. Dzień ten jest dla Macedonii ważny z dwóch powodów - wiąże się z tzw. powstaniem ilindeńskim, które wybuchło 2 sierpnia 1903 roku przeciw imperium osmańskiemu w należących wówczas do niego regionach Macedonia i Tracja, oraz z datą 2 sierpnia 1944 roku, gdy w monastyrze Prohora Pczinjskiego na terenie dzisiejszej Serbii ogłoszono państwowość Macedonii.

Źródło: tvn24.pl Macedonia jest niepodległa od 1991 roku