"Musimy stosować takie techniki". Poroszenko broni inscenizacji z Babczenką

Video: Jakub Loska / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Ukraina krytykowana za upozorowanie śmierci Babczenki....

We wtorek policja na Ukrainie poinformowała, że mieszkający w tym kraju dziennikarz Arkadij Babczenko, który znany jest z krytyki rosyjskich władz, został zastrzelony we własnym mieszkaniu. W środę Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) ogłosiła, że dziennikarz żyje, a jego zabójstwo było inscenizacją, dzięki której udaremniono operację rosyjskich służb, które planowały zamach. Sam Babczenko mówi, że nie miał innego wyjścia, by chronić siebie i swoją rodzinę. Pojawiają się jednak opinie, że ta operacja to groźne igranie z prawdą, która może mieć poważne konsekwencje. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

»