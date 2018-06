Poroszenko i Putin rozmawiali o wypuszczeniu więźniów politycznych





»

"Jest bardzo blady, wypadają mu zęby". Walczą o uwolnienie... Foto: Shutterstock / Sergey Bobylev / Sputnik / PAP / EPA Video: Przemysław Kaleta / Fakty po południu "Jest bardzo blady, wypadają mu zęby". Walczą o uwolnienie... Wciąż są wysyłane apele ze świata filmu i świata polityki o uwolnienie ukraińskiego reżysera Ołeha Sencowa. Donald Tusk prosi na Twitterze Unię o solidarność w tej sprawie. Ukraiński reżyser podjął strajk głodowy w rosyjskim łagrze, jest na krawędzi życia i śmierci. Sencow domaga się uwolnienia przetrzymywanych w Rosji ukraińskich więźniów politycznych. Moskwa chce go trzymać 20 lat w obozie, odkąd w 2014 roku zatrzymała go na okupowanym Krymie. zobacz więcej wideo »

"Zamordowany" rosyjski dziennikarz jednak żyje. SBU: to była... Foto: Shutterstock / Sergey Bobylev / Sputnik / PAP / EPA Video: tvn24 "Zamordowany" rosyjski dziennikarz jednak żyje. SBU: to była... 30.05 | Rosyjski dziennikarz opozycyjny Arkadij Babczenko żyje, a informacja o jego zabójstwie była prowokacją, dzięki której udaremniono operację służb specjalnych Rosji – oświadczył w środę szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Wasyl Hrycak. zobacz więcej wideo »

Foto: Shutterstock / Sergey Bobylev / Sputnik / PAP / EPA | Video: Przemysław Kaleta / Fakty po południu Walczą o uwolnienie ukraińskiego reżysera (materiał z 7 czerwca)

Prezydenci Ukrainy i Rosji Petro Poroszenko i Władimir Putin podczas sobotniej rozmowy telefonicznej, niespełna tydzień przed początkiem mundialu w Rosji, poruszyli kwestię "wymiany więźniów" między dwoma krajami - ogłosiły służby prasowe szefów państw.

Putin: do innych krajów powoli dociera potrzeba współpracy z nami Prezydent... czytaj dalej » Jak podał Kreml, Putin i Poroszenko rozmawiali o "kwestiach humanitarnych, w tym o wymianie zatrzymanych więźniów". W komunikacie dodano, że rozmowa odbyła się z inicjatywy prezydenta Ukrainy.

"Konieczność bezzwłocznego uwolnienia rosyjskich dziennikarzy"

"Władimir Putin podkreślił konieczność bezzwłocznego uwolnienia rosyjskich dziennikarzy zatrzymanych na Ukrainie" - czytamy.

Putin nawiązał do sprawy ukraińsko-rosyjskiego dziennikarza Kiriłła Wyszyńskiego. To szef ukraińskiego biura rosyjskiej agencji prasowej RIA-Nowosti. Został zatrzymany pod koniec maja w Kijowie. Ukraińska prokuratura podejrzewa go o zdradę stanu, za co grozi do 15 lat więzienia.



Służby prasowe ukraińskiego szefa państwa podały, że Poroszenko "podkreślił znaczenie szybkiego uwolnienia ukraińskich więźniów politycznych przetrzymywanych w Rosji i na obszarach okupowanych", jak Kijów nazywa zaanektowany przez Rosję Krym i będące pod kontrolą separatystów tereny na wschodzie Ukrainy.

Pogarszający się stan zdrowia ukraińskich więźniów

Ukraiński prezydent oznajmił też, że jest zaniepokojony pogarszającym się stanem zdrowia ukraińskich więźniów prowadzących głodówkę. Dodał, że chodzi m.in. o reżysera Ołeha Sencowa.

Pochodzący z Krymu filmowiec został aresztowany w Symferopolu w maju 2014 roku, po aneksji półwyspu przez Rosję. W 2015 roku skazano go na 20 lat kolonii karnej za domniemane przygotowywanie zamachów terrorystycznych na Krymie. Sencow odrzuca te oskarżenia. "Jest bardzo blady, wypadają mu zęby". Walczą o uwolnienie ukraińskiego reżysera Wciąż są wysyłane... czytaj dalej »

Niedawno opisywano go jako "bardzo bladego i bardzo chudego". Filmowiec stracił zęby. Według adwokata Sencowa Dmitrija Dinzego lekarze powiedzieli reżyserowi, że wkrótce konsekwencje głodówki będą nieodwracalne.

"Na Ukrainie powinien zwyciężyć zdrowy rozsądek"

W czwartek Putin zapewniał, że władze w Moskwie na razie nie myślały o możliwości wymiany Sencowa na Wyszyńskiego. Zdaniem Putina Wyszyńskiego zatrzymano "za działalność dziennikarską", a Sencowa - za przygotowanie aktu terrorystycznego. - Są to rzeczy nieporównywalne - oświadczył. Dodał, że "na Ukrainie powinien zwyciężyć zdrowy rozsądek", i wyraził nadzieję, że Rosja zdoła uwolnić swego dziennikarza.

Oprócz Sencowa w Rosji został ostatnio skazany też inny ukraiński dziennikarz Roman Suszczenko. Na początku czerwca usłyszał on wyrok 12 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za szpiegostwo. Obrona zapewniała, że dziennikarz padł ofiarą prowokacji.

"Najważniejsze jest to, że wkrótce rozpoczynają się w Rosji mistrzostwa świata w piłce nożnej i dla Putina bardzo niekorzystne byłoby, gdyby doszło do negatywnych sytuacji, które trafiłyby na pierwsze strony gazet na całym świecie" - wyjaśnił analityk moskiewskiego ośrodka Carnegie Andrej Kolesnikow.