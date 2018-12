Chłopiec przyszedł na świat 13 tysięcy metrów nad ziemią

Video: Reuters

Chłopiec przyszedł na świat w samolocie, na wysokości prawie...

14.12 | Matka chłopca zaczęła rodzić trzy godziny po starcie. Leciała ze stolicy Gabonu do Stambułu. W odebraniu porodu pomagał mąż kobiety, który jest lekarzem oraz część załogi. Po wylądowaniu kobieta i dziecko zostali zabrani do szpitala. Władze linii Turkish Airlines, na których pokładzie samolotu rodzina się powiększyła, zapewniają, że zarówno mama, jak i jej synek są w dobrym stanie. Po takich narodzinach dziecko często lata do końca życia za darmo, albo z dużymi promocjami. Czy tak będzie tym razem? Nie wiadomo.

