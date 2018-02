Foto: Shutterstock Video: Anna Czerwińska / Fakty z zagranicy TVN24 BiS

19.02.2018 | Viktor Orban: grozi nam natomiast...

Zdaniem Viktora Orbana trzeba chronić nie tylko Budapeszt, ale i całą Europę środkową od złych wpływów Berlina, Paryża czy Brukseli. Przede wszystkim chodzi o zagrożenie imigrantami, ale nie tylko. Orban usiłuje przekonać, że zachodni przywódcy nie rozumieją, co się dzieje na kontynencie i, jeśli im się na to pozwoli, doprowadzą nie tylko do upadku chrześcijaństwa, ale w ogóle całej kultury i tożsamości swoich narodów. Do tej pory Orban mówił "nie" imigrantom, teraz mówi to samo Zachodowi. Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

