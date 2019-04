Amerykanie "bardzo dobrze przygotowani" na "dzień po" w Wenezueli

Video: Reuters

Maduro za awarię systemu energetycznego wini ośrodki...

07.04 | Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro stwierdził w sobotę, że za atakami na system energetyczny kraju stoją Chile i Columbia, które wspiera rząd USA. W kraju co chwila dochodzi do awarii elektrowni, paraliżując go. W ciągu miesiąca doszło tam do trzech poważnych awarii.

