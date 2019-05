"Specjalna relacja" USA z Wielką Brytanią "nie tylko trwa, ale też kwitnie" mimo różnic w podejściu obu rządów do nowych wyzwań geopolitycznych, takich jak rola Chin oraz polityka wobec Iranu - oświadczył w środę w Londynie sekretarz stanu USA Mike Pompeo. W trakcie wizyty poruszył między innymi kwestię zgody brytyjskiego rządu na użycie produktów chińskiego koncernu w sieci 5G. - Zadajcie sobie pytanie: czy Żelazna Dama pozwoliłaby Chinom kontrolować internet przyszłości? - mówił.

Pompeo przyjechał do Londynu na miesiąc przed planowaną na początek czerwca wizytą państwową prezydenta USA Donalda Trumpa w Wielkiej Brytanii. W trakcie pobytu spotkał się w środę z premier Theresą May oraz z ministrem spraw zagranicznych Jeremym Huntem.

Na wspólnej konferencji z Huntem szef amerykańskiej dyplomacji odniósł się między innymi do kontrowersji wokół medialnego przecieku o spodziewanej zgodzie brytyjskiego rządu na użycie produktów chińskiej firmy Huawei w peryferyjnej infrastrukturze sieci 5G.

Wielka Brytania otwarta na chińską infrastrukturę

Jak podkreślano, taka decyzja byłaby niezgodna ze stanowiskiem Stanów Zjednoczonych, Australii i Nowej Zelandii, które wykluczyły Huawei z budowy najważniejszych elementów państwowej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Jak podkreślano, taka decyzja byłaby niezgodna ze stanowiskiem Stanów Zjednoczonych, Australii i Nowej Zelandii, które wykluczyły Huawei z budowy najważniejszych elementów państwowej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Doniesienia w tej sprawie były dementowane przez przedstawicieli rządu, którzy tłumaczyli, że ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta. Wewnętrzne śledztwo w sprawie przecieku doprowadziło do dymisji Williamsona, który został obciążony polityczną odpowiedzialnością za przekazanie tajnych informacji dziennikarzowi.

"Rozmowy techniczne" w sprawie Huawei

Pompeo zaznaczył w środę, że amerykańska administracja "przedstawia swoje poglądy [na ten temat - przyp. red.] bardzo jasno". - Mam obowiązek zadbać o to, aby miejsca, w których chcemy operować, w których znajdują się amerykańskie informacje i przechowywane są dane dotyczące bezpieczeństwa narodowego, funkcjonowały w oparciu o zaufane sieci - oświadczył.

Zaznaczył też, że USA wciąż prowadzą z rządem w Londynie "rozmowy techniczne" w tej sprawie. Jednocześnie powiedział, że "każdy kraj ma suwerenne prawo samodzielnego decydowania, jak chce sobie radzić z tym wyzwaniem".

W późniejszej wypowiedzi podczas wykładu zorganizowanego przez konserwatywny think tank Centre for Policy Studies (CPS) Pompeo poszedł o krok dalej. - Zadajcie sobie pytanie: czy Żelazna Dama pozwoliłaby Chinom kontrolować internet przyszłości? - mówił, nawiązując do byłej premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher.

Sprzeczne podejście w sprawie dżihadystów

W trakcie wcześniejszej konferencji prasowej z Huntem sekretarz stanu zasygnalizował także, że Waszyngton różni się z Londynem w podejściu do przyjmowania z powrotem obywateli, którzy zdecydowali się na walkę na rzecz dżihadystycznej organizacji Państwo Islamskie (IS).

W lutym tego roku brytyjski rząd postanowił pozbawić brytyjskiego obywatelstwa 19-letnią Shamimę Begum, która wyjechała do Syrii i wyszła tam za bojownika IS, a później zamierzała wrócić do kraju i tam wychowywać urodzone w Syrii dziecko. Zmarło ono wkrótce później w obozie dla uchodźców.

Pytany, czy jest sfrustrowany decyzją Brytyjczyków w tej sprawie, Pompeo powiedział, że USA "oczekują, że każdy kraj będzie pracował nad tym, aby przyjąć z powrotem i zatrzymać tych bojowników", wszczynając przeciw nim sprawy karne.

- Otoczyliśmy ich, aresztowaliśmy i teraz musimy ich zatrzymać, aby nie stwarzali dodatkowego ryzyka dla nikogo na świecie - zaznaczył. Dodał, że takie działanie jest konieczne, aby później "nie trzeba było ponownie walczyć z tymi samymi terrorystami".

Pompeo krytykuje Corbyna

Wielka Brytania i USA różnią się także w podejściu do Iranu. Waszyngton zdecydował między innymi o wycofaniu się z porozumienia nuklearnego z rządem w Teheranie, a Pompeo w środę nie wykluczył dalszego zaostrzenia sankcji wobec reżimu - wbrew apelom Wielkiej Brytanii, by nie podejmować takiego kroku.

Podczas pobytu w Londynie Pompeo skrytykował także lidera opozycyjnej Partii Pracy Jeremy'ego Corbyna, który w ostatnich tygodniach wyrażał poparcie dla rządu Nicolasa Maduro w Wenezueli.

Szef dyplomacji USA, które jako jeden z pierwszych krajów za prawowitego przywódcę Wenezueli uznały przewodniczącego parlamentu Juana Guaido i domagają się ustąpienia Maduro, ocenił takie stanowisko jako "obrzydliwe".