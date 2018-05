Departament Stanu potwierdza. Pompeo spotka się z "prawą ręką" Kima





»

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo spotka się z wysłannikiem przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una, by omówić przygotowania do spotkania prezydenta Donalda Trumpa z Kimem - poinformowała w środę w oświadczeniu rzeczniczka Departamentu Stanu Heather Nauert.

Pompeo spotka się w Nowym Jorku z uchodzącym za prawą rękę północnokoreańskiego przywódcy wiceprzewodniczącym rządzącej reżimem Partii Pracy Korei Kim Jong Czolem. Trump potwierdza. Do USA leci ważny przedstawiciel Korei Północnej Donald Trump... czytaj dalej »



Oświadczenie Departamentu Stanu było oficjalnym potwierdzeniem kilkudniowych spekulacji mediów, że planowane spotkanie Trumpa z koreańskim dyktatorem, niespodziewanie odwołane przez amerykańskiego prezydenta w ubiegłym tygodniu, zostało "reanimowane" podczas poufnych rozmów dyplomatów ze Stanów Zjednoczonych i Korei Północnej.



Media zwracają uwagę, że w oświadczeniu Nauert nie pojawiła się data 12 czerwca, czyli pierwotny termin planowanego spotkania prezydenta Trumpa z Kimem, co sugeruje, że obecnie szczyt w Singapurze planowany jest w innym terminie.

Dialog z Koreą wznowiony

Trump odwołał szczyt w ubiegłym tygodniu, motywując to wrogą postawą Korei Północnej. Wkrótce zmienił jednak zdanie i ogłosił, że trwają rozmowy w sprawie szczegółów technicznych szczytu. Próba pojednania czy walka o przetrwanie? Dyplomatyczna gra Kima Jak rozmawiać z... czytaj dalej »



Jeśli do niego dojdzie, będzie to pierwsze w historii spotkanie przywódców USA i Korei Północnej.



Komentatorzy zwracają uwagę, że w ostatnich dniach zarówno Pjonjang, jak i Waszyngton złagodziły ton wypowiedzi i oficjalnych oświadczeń.

Zapowiedziane rozmowy Pompeo z Kim Jong Czolem będą trzecim jego spotkaniem od objęcia stanowiska szefa amerykańskiej dyplomacji z powiernikiem Kim Dzong Una i szefem agencji szpiegowskiej Pjongjangu.



Generał Kim Jong Czol był także wysokiej rangi doradcą dziadka i ojca Kim Dzong Una - dwóch poprzednich przywódców reżimu.



Wcześniej Pompeo spotkał się potajemnie z Kim Jong Czolem w Pjongjangu, kiedy był dyrektorem CIA.

Pierwsza taka wizyta od lat

Doradca Kima w Nowym Jorku. Czy dojdzie do spotkania dyktatora z Trumpem? Prawa ręka Kim... czytaj dalej » Komentatorzy przewidywali, że do spotkania Pompeo z Kim Jong Czolem - powszechnie uważanym za drugą najważniejszą osobę w strukturze władzy w Pjongjangu - dojdzie późno w nocy w środę czasu miejscowego bądź w czwartek.



Kim Jong Czol miał przylecieć do Nowego Jorku z Pekinu, gdzie przebywał na konsultacjach. Będzie najwyższym rangą urzędnikiem Pjongjangu, jaki odwiedzi USA od 2000 roku.



Zdaniem amerykańskich komentatorów i ekspertów azjatyckich, podstawowym problemem w rozmowach Pompeo z wysłannikiem Kim Dzong Una jest tempo denuklearyzacji Korei Północnej.



Stany Zjednoczone domagają się, aby reżim w Pjongjangu w zamian za zniesienie sankcji ekonomicznych i amerykańską pomoc gospodarczą zobowiązał się do "jak najszybszego, całkowitego, sprawdzalnego i nieodwracalnego" rozbrojenia nuklearnego. Tymczasem władze Korei Północnej dały do zrozumienia, że chcą wolniejszej, stopniowej denuklearyzacji.

Równoległe negocjacje

Najpierw z Abe, potem z Kimem. Plany Trumpa przed szczytem Prezydent USA... czytaj dalej » "Różnice stanowisk pomiędzy Koreą Północną a Stanami Zjednoczonymi nadal są poważne. Nie będzie łatwo pokonać te podziały i znaleźć wspólną płaszczyznę porozumienia, ale moim zdaniem nie jest to niemożliwe" - powiedział minister Korei Południowej ds. zjednoczenia Czho Miung Kiun, cytowany przez "Wall Street Journal".



Według tego dziennika negocjacje w sprawie szczytu Trump - Kim Dzong Un prowadzone są równolegle w przynajmniej dwóch innych miejscach.



Były ambasador Stanów Zjednoczonych w Seulu Sung Kim kieruje delegacją, która we wsi Panmundżom na linii demarkacyjnej pomiędzy dwoma państwami koreańskimi negocjuje z delegacją Pjongjangu porozumienie w sprawie demilitaryzacji Korei Północnej. Natomiast zastępca szefa kancelarii Trumpa Joe Hagin omawia w Singapurze z przedstawicielami Korei Północnej szczegóły bezpieczeństwa i logistyki planowanego szczytu.