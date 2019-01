Sekretarz stanu USA skraca podróż po Bliskim Wschodzie

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo ze względu na pogrzeb w rodzinie skraca wizytę na Bliskim Wschodzie i przekłada swą podróż do Kuwejtu - poinformował rzecznik amerykańskiego Departamentu Stanu.

- To skrócenie podróży jest konieczne, by rodzina Pompeo mogła uczestniczyć w pogrzebie członka rodziny - wskazał rzecznik. Dodał, że w poniedziałek Pompeo uda się jeszcze do Omanu, jednak zaplanowaną na wtorek wizytę w Kuwejcie przekłada na inny termin "w najbliższej przyszłości".



Obecnie Pompeo przebywa w Arabii Saudyjskiej, gdzie rozmawiał z królem Salmanem i księciem Muhammadem ibn Salmanem m.in. o konfliktach w Syrii i Jemenie, o polityce Iranu i zamordowaniu w saudyjskim konsulacie w Stambule dziennikarza współpracującego z amerykańską gazetą "Washington Post" Dżamala Chaszodżdżiego.



W trakcie swych wizyt w Jordanii, Iraku, Egipcie, Bahrajnie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich Pompeo rozmawiał głównie o wycofaniu amerykańskich wojsk z Syrii, o konflikcie w Jemenie i o przeciwdziałaniu wpływom Iranu na Bliskim Wschodzie. Rozpoczęta 8 stycznia podróż miała trwać do wtorku.