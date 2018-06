Najpierw denuklearyzacja, potem zniesienie sankcji. "Musimy to zrobić szybko"

Foto: Kim Hong-Ji / PAP/EPA Video: [2018 Cable News Network All Right Reserved]

Łzy szczęścia Rodmana w Singapurze. "Mówiłem wszystkim, że...

12.06 | Dennis Rodman - były koszykarz NBA, skandalista, celebryta i osobisty przyjaciel Kim Dzong Una przyleciał do Singapuru, by jak mówi, "zobaczyć co się dzieje". Choć tym razem z północnokoreańskim przywódcą się nie spotka - to w wywiadzie dla telewizji CNN opowiadał, jak bardzo wierzył, że dojdzie do politycznych przełomów w relacji z Pjongjangiem.

