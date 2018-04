Pompeo z wizytą w Rijadzie. "Iran destabilizuje cały region"

Foto: Ahmed Yosri / PAP/EPA/ Video: Joanna Stempień / Fakty z zagranicy TVN24 BiS

"Chcemy ze sobą współpracować". Macron przekona Trumpa ws....

Emmanuela Macrona i Donalda Trumpa łączy "szczególna relacja". Panowie znakomicie czują się w swoim towarzystwie. Szczęśliwe wydają się być też pierwsze damy. Ale kiedy świat przygląda się sukienkom i daniom podanym na uroczystej kolacji, Emmanuel Macron myśli przede wszystkim o tym, po co przyjechał do Białego Domu. Dla francuskiego prezydenta jedną z najważniejszych kwestii jest utrzymanie porozumienia z Iranem. Macron wprawdzie przyznaje, że umowa nie jest doskonała, ale jest przestrzegana. Dlatego za wszelką cenę chce namówić Trumpa do utrzymania porozumienia. Jeśli mu się uda, będzie to gigantycznym sukcesem, bo amerykański prezydent już wcześniej zapowiedział, że Ameryka z umowy wycofa się w maju. Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

