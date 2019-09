Związali duchownego, okradli parafię. Polski ksiądz zamordowany w Brazylii

Polski kapłan pełniący posługę w Brasilii, 71-letni ksiądz Kazimierz Wojno, padł ofiarą zabójstwa podczas napadu rabunkowego w sobotę po południu - poinformowała w niedzielę brazylijska policja. Do zbrodni doszło wkrótce po tym, jak duchowny zakończył celebrowanie mszy świętej w stolicy Brazylii.

"Do plebanii wszedł agresor". Ranny ksiądz, druga osoba nie żyje Mężczyzna... czytaj dalej » Według komunikatu policyjnego, grupa sześciu mężczyzn wtargnęła do siedziby parafii Naszej Pani od Zdrowia w willowej dzielnicy Brasilii. Związała duchownego oraz świeckiego pracownika parafii, po czym przystąpiła do rabowania co cenniejszych naczyń liturgicznych i innych przedmiotów, które znalazła we wnętrzu świątyni.

Zdołał uciec i zaalarmować policję

Świecki pracownik, mimo zadanych mu ran, zdołał uciec i zaalarmować policję. Gdy na miejsce napadu przybyli policjanci, ksiądz Kazimierz Wojno już nie żył. Ciało zamordowanego znaleźli w pobliżu kościoła, w miejscu, gdzie prowadzone były roboty budowlane. Kapłan miał ręce i nogi skrępowane drutem, który przywiązany był również do szyi.

Archidiecezja Brasilii wydała komunikat w sprawie śmierci księdza, wzywając do modlitw za jego duszę. Znany był wśród parafian jako "ojciec Casimiro". Służbie kapłańskiej poświęcił 46 lat życia.

Parafia Naszej Pani od Zdrowia przeżyła pięć miesięcy wcześniej już jeden napad rabunkowy, podczas którego złodzieje skradli m.in. złoty kielich komunijny.