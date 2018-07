Polski dyplomata pobity w Rosji





»

Wracający z delegacji polski dyplomata został pobity w samolocie na trasie Irkuck - Moskwa - poinformowało MSZ. Jak przekazał resort, sprawca został zatrzymany, a polska ambasada w Moskwie zażąda wyjaśnień od władz rosyjskich.

"Dyplomata pobity", Putin żąda wyjaśnień od Holandii Prezydent Rosji... czytaj dalej » Do incydentu doszło w środę. Jak poinformowało biuro rzecznika prasowego ministerstwa spraw zagranicznych, polski dyplomata został pobity podczas lotniczej podróży powrotnej z delegacji służbowej na trasie Irkuck-Moskwa.

Sprawca - według świadków prawdopodobnie osoba niezrównoważona psychicznie - został zatrzymany.



MSZ przekazało, że poszkodowanemu udzielono natychmiast niezbędnej pomocy, zarówno ze strony polskiego urzędu konsularnego w Moskwie, jak i centrali resortu spraw zagranicznych.

Ambasada zażąda wyjaśnień

O zdarzeniu poinformowano policję. Dyplomata przeszedł niezbędne badania lekarskie i wrócił już do Polski.



Biuro rzecznika prasowego MSZ poinformowało, że ambasada RP w Moskwie zwróci się do władz rosyjskich z żądaniem wyjaśnienia okoliczności incydentu oraz pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności.