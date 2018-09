Stałe bazy USA w Polsce? Trump: rozważamy coś takiego





Donald i Melania Trump powitali w Białym Domu Andrzeja Dudę i Agatę Kornhauser-Dudę. Obie pary udały się następnie do Gabinetu Owalnego. Tam prezydenci rozmawiali krótko z dziennikarzami. Donald Trump był pytany między innymi o stałą obecność wojsk amerykańskich w Polsce.

Polska para prezydencka przyjechała do Białego Domu po godzinie 18 polskiego czasu. W jego okolicach zgromadzili się przeciwnicy polskiego rządu. Mieli na sobie koszulki z napisem "konstytucja".

Źródło: PAP / Radek Pietruszka Protest w Waszyngtonie

Przed Białym Domem Andrzeja Dudę i Agatę Kornhauser-Dudę przywitali Donald i Melania Trump. Wszyscy pozowali chwilę do zdjęć.

Oglądaj Wideo: tvn24 Polska para prezydencka w Białym Domu

Pytanie o stałe bazy USA

Następnie obie pary udały się na do Gabinetu Owalnego. Tam prezydenci rozmawiali krótko z dziennikarzami.

- Stosunki pomiędzy naszymi krajami są znakomite i stały się jeszcze lepsze - powiedział Trump. - Mamy wspaniałe relacje handlowe, również w kwestii bezpieczeństwa - zaznaczył. Dodał, że "to wielki zaszczyt", iż polski prezydent gości w Białym Domu.



- Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że tu jesteśmy i dziękuję za pana wspaniałą, niezapomnianą przemowę w Warszawie, dziękuję w imieniu narodu polskiego, że mówił pan o Powstaniu Warszawskim - powiedział z kolei Andrzej Duda.

Trump był pytany, między innymi, o stałą obecność wojsk amerykańskich w Polsce. Zapytany przez dziennikarzy, czy wyrazi zgodę na takie rozwiązanie odparł, że "na pewno jest to coś, o czym będziemy z pewnością rozmawiać".



Dopytywany, czy w Polsce powinny być stałe bazy USA, odpowiedział: - Tak, rozważamy coś takiego.

Stwierdził też, że bezpieczeństwo Polski jest dla niego prawie tak ważne jak dla prezydenta Dudy. Mówił również, że Polska to wielki kraj, a Polacy są wspaniałymi ludźmi. - Polska jest wspaniała i ważna dla mnie. Jest także ważna dla mojego narodu - zapewnił.

Zapytany o zniesienie obowiązku wizowego dla Polaków, odparł, że jego administracja przygląda się tej kwestii bardzo poważnie.

Źródło: Radek Pietruszka/PAP Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Donald Trump (2P) z małżonką Melanią Trump (P) oraz prezydent RP Andrzej Duda (2L) z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą (L) podczas spotkania w Białym Domu

Prezydenci Duda i Trump udali się następnie na rozmowy w cztery oczy. Na końcu odbyło się spotkanie delegacji Polski i USA.

O czym będą rozmawiać?

Według zapowiedzi prezydenta Dudy wśród tematów wtorkowego spotkania z przywódcą USA będą między innymi działania Inicjatywy Trójmorza oraz współpraca z USA w dziedzinie bezpieczeństwa wojskowego i energetycznego, a także współpraca biznesowa.



- Na pewno będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie, także energetycznym, na pewno będziemy rozmawiali o współpracy w tym zakresie, na pewno będziemy rozmawiali o tym - co naturalne - jak najlepiej zapewnić bezpieczeństwo militarne, na pewno będziemy też rozmawiali o współpracy biznesowej, gdzie to Trójmorze - i w zakresie energii, i w zakresie w ogóle biznesu - ma dla USA duże znaczenie, co mnie ogromnie cieszy - podkreślał Andrzej Duda.



Prezydent mówił, że "USA, co naturalne, szukają partnerów i nowych rynków zbytu". - I tu rozwijająca się dynamicznie Europa Środkowa została dostrzeżona i jest to szansa dla Stanów Zjednoczonych i dla nas - zaznaczył Andrzej Duda.



Para prezydencka przyleciała do Waszyngtonu w nocy z poniedziałku na wtorek. Samolot specjalny Gulfstream z parą prezydencką na pokładzie wylądował w bazie sił powietrznych Andrews koło Waszyngtonu. Był to pierwszy lot tej maszyny z głową polskiego państwa na pokładzie.