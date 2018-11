Polska będzie współpracować z USA na Bliskim Wschodzie

Video: tvn24

Kempa leci do Jordanii. Odwiedzi obozy dla uchodźców

13.01 | Podstawowym celem wizyty w Jordanii jest dokładne rządowe rozeznanie co do zakresu i formy pomocy - powiedziała w sobotę minister do spraw pomocy humanitarnej Beata Kempa tuż przed swoim wylotem do tego kraju. Kempa ma tam odwiedzić dwa obozy dla uchodźców.

»