"Jeśli szczyt nie przyniesie efektów, USA zawsze będą zagrożone"

Video: Fakty TVN

60 godzin w jedną stronę. Kim wyruszył na spotkanie z Trumpem

Kim Dzong Un jest w drodze do Wietnamu na spotkanie z Donaldem Trumpem, choć szczyt zaczyna się w środę. Północnokoreański przywódca jedzie pociągiem, ma do pokonania około czterech tysięcy kilometrów. Prędkość to nieco ponad 60 kilometrów na godzinę. I nie może być większa.

