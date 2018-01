Video: TVN24 Biznes i Świat

W pierwszym półroczu 2013 roku Polska sprzedała na rosyjski...

31.01 | Powiatowi lekarze weterynarii nie wystawiają już certyfikatów umożliwiających wywóz wieprzowiny do Rosji - ogłosił główny lekarz weterynarii Janusz Związek. To potężny cios w eksport polskiego mięsa. Tylko w 2012 r. jego wartość wyniosła 43,5 mln euro. UE eksportuje rocznie do Rosji 500 tys. ton wieprzowiny, co stanowi ok. 30 proc. całego unijnego eksportu tego mięsa.

»