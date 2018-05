Policjant bije pięścią kobietę na plaży. Miała kopać i opluć funkcjonariusza

Foto: Hewitt Lexy / Twitter Video: Twitter

Na plaży w New Jersey policjanci uderzyli kobietę

29.05 | W sobotę na plaży w New Jersey doszło do pobicia 20-letniej kobiety przez policjantów. W mediach społecznościowych udostępniono nagranie pokazujące to zdarzenie, jednak nie widać na nim, co działo się wcześniej. Kobieta została aresztowana za napaść na policjanta. Sprawą zajmuje się policja.

»