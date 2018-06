Polak skazany za porwanie brytyjskiej modelki. Prawie 17 lat więzienia

Sąd w Mediolanie skazał w poniedziałek na 16 lat i 9 miesięcy pozbawienia wolności 30-letniego Polaka, Łukasza H. Został on uznany za winnego uprowadzenia w lipcu ubiegłego roku w tym mieście 20-letniej brytyjskiej modelki Chloe Ayling. Według obrony, porwanie było uzgodnione między stronami i upozorowane.

Według ustaleń śledczych mężczyzna, mieszkający na stałe w Birmingham w Wielkiej Brytanii, zwabił kobietę ofertą sesji zdjęciowej do mieszkania w Mediolanie.

Została ona tam pojmana, odurzona, zapakowana do walizki i wywieziona w bagażniku samochodu do stojącego na pustkowiu domu koło Turynu. Modelka była tam przetrzymywana przez tydzień.

Porwanie i okup

W tym czasie porywacz próbował zorganizować w internecie licytację, oferując modelkę jako seksualną niewolnicę. Jako cenę wyjściową licytacji podano 300 tysięcy euro w bitcoinach, czyli taką samą, jak wysokość okupu, którego żądanie otrzymała rodzina oraz menedżer modelki.

Następnie porywacz, prawdopodobnie w związku z niepowodzeniem aukcji, uwolnił kobietę i zawiózł ją pod konsulat brytyjski w Mediolanie.

Chloe Ayling zeznawała w ubiegłym roku, że członkowie grupy (mówiła o co najmniej dwóch porywaczach) - którzy mieli nazywać się "Czarna Śmierć" - grozili jej, że zostanie sprzedana w tzw. dark webie, czyli ukrytej sieci internetowej wykorzystywanej do nielegalnej działalności.

Niedługo po uwolnieniu, Ayling mówiła też w czasie przesłuchania na policji o tym, jak wyglądało samo porwanie. - Osoba w czarnych rękawiczkach podeszła do mnie od tyłu, przykładając mi do szyi rękę, drugą ręką zakryła mi usta. Druga osoba w czarnej kominiarce wstrzyknęła mi coś w ramię - powiedziała, cytowana w sierpniu 2017 r. m.in. przez "Guardiana" i "Daily Mail", które powołały się na dokumenty włoskich służb.

Modelka mówiła też, że w domu, do którego zawieźli ją porywacze, została przywiązana do komody i zmuszona do spania na ziemi.

Po tygodniu młoda kobieta została uwolniona.

Polak zmienił wersję

Adwokatka Polaka Katia Kolakowska w wystąpieniu przed sądem w poniedziałek wniosła o jego uniewinnienie, podkreślając, że czyn, o który został oskarżony, nie miał miejsca.

Obrończyni mówiła, że było to "upozorowane porwanie" dla zdobycia popularności. Modelka, dodała Kolakowska, "zawarła porozumienie" z Łukaszem H. - Wiele razy miała możliwość ucieczki, ale tego nie zrobiła - argumentowała obrończyni.

"Upozorowane porwanie" było ostatnią z wersji obrony Polaka. Zdecydował się na nią dopiero w lutym tego roku, po miesiącach śledztwa, w czasie którego mówił m.in. o tym, że nie mógł sprzedać kobiety, gdy okazało się, że jest matką małego dziecka.

Pełnomocnik Brytyjki Francesco Pesce odrzucił w poniedziałek tezę o sfingowanym porwaniu i mówił przed sądem, że było to "groźne" zdarzenie, a oskarżonego opisał jako "bardzo niebezpiecznego" osobnika. Po ogłoszeniu wyroku powiedział, że jest on "sprawiedliwy", biorąc pod uwagę tragedię, jaką przeżyła kobieta.

W toku śledztwa brytyjska policja - w porozumieniu z włoską - zatrzymała w rejonie Birmingham 36-letniego brata Łukasza H., również oskarżonego o udział w pojmaniu Ayling. Włoski sąd zrezygnował jednak z jego przesłuchania, gdyż mężczyzna odmówił złożenia zeznań. Nie zdecydowano się na zażądanie jego ekstradycji.

Wyrok nie jest prawomocny.