Polak rzucił się na zamachowca. "Działałem instynktownie"

Pan Łukasz, najsłynniejszy obecnie Polak na Wyspach, nie chce pokazywać twarzy i ujawniać nazwiska, ale szef i koledzy są z niego dumni i nie mogą się nachwalić jego odwagi. To on jako pierwszy rzucił się w Londynie na terrorystę, który zaatakował przypadkowe osoby.

Kiedy nastąpił atak, działałem instynktownie. Teraz dochodzę do siebie po całym tym traumatycznym zdarzeniu - przekazał w oświadczeniu pan Łukasz - Polak, który przyczynił się do udaremnienia zamachu na London Bridge. Dodał, że to nie on trzymał kieł narwala, a do walki z napastnikiem użył pręta.