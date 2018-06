Ożywić puste od 65 lat tory i stacje. Pierwsza runda rozmów obu Korei

Korea Północna i Południowa przeprowadziły pierwszą rundę rozmów w sprawie ponownego połączenia sieci kolejowych obu krajów. Rozmowy odbywały się w Panmundżomie w strefie zdemilitaryzowanej, gdzie pod koniec kwietnia odbyło się spotkanie przywódców obu państw.

W pierwszej kolejności władze Korei Północnej oraz Południowej planują udrożnienie i integrację głównej linii kolejowej łączącej Seul z Pjongjangiem i Sinuiju na granicy Korei Północnej z Chinami.



Linia ta została zbudowana na początku XX wieku przez Japończyków. Połączenie zostało przerwane podczas wojny koreańskiej w latach 1950-53. Od czasu zawieszenia broni oba państwa koreańskie nie są połączone żadną linią kolejową.

Z poprzedniej próby została stacja-widmo

Gdyby udało się przywrócić połączenie kolejowe pomiędzy obiema Koreami, byłby to wielkie osiągnięcie. Problem zintegrowania sieci kolejowej był przedmiotem wcześniejszych negocjacji między władzami koreańskimi, ale nigdy nie przyniosły one efektów.



Podczas poprzedniego okresu ożywienia kontaktów dwustronnych między Koreami, w 2007 roku, podjęto decyzję o rozpoczęciu prac nad ponownym złączeniem Północy z Południem. Ostatecznie, Korea Południowa wybudowała nowoczesny dworzec w mieście Dorasan, dokąd miały przybywać pociągi z KRLD, ale żaden z nich nigdy tam nie dotarł.



Z opustoszałej stacji wiodą tory na północ, które niecały kilometr dalej przecinają strefę zdemilitaryzowaną oddzielającą oba państwa. Fizycznie połączenie kolejowe więc istnieje, jednak nie jest wykorzystywane.

Źródło: Mapy Google, tvn24.pl Zamknięte połączenie kolejowe Korei Południowej i Północnej

Szansa na duże zyski

Na jego uruchomieniu zależy przede wszystkim Korei Południowej, która jest zainteresowana eksportem swoich towarów do Chin i do Rosji drogą lądową. Seul zamierza zintegrować z główną magistralą kolejową wiodącą do Dorsan ważny port w Busanie, licząc, że południowokoreańskie towary pojadą trasą przez Seul, Pjongjang aż na granicę z Chinam i dalej. Nawet do Rosji i Europy Zachodniej.



Korea Południowa liczy też na to, że uruchomienie ruchu pociągów, towarów i ludzi przez granicę ułatwi kontakty między społeczeństwami, zasypując trochę dzielące je uprzedzenia, wzmacniane dekadami przez propagandę.



Podczas kwietniowego spotkania obu przywódców Korei Kim Dzong Un miał się zgodzić na przyjęcie południowokoreańskiej pomocy w modernizacji sieci kolejowej swojego kraju, jednak jakiekolwiek prace mające na celu budowę zintegrowanych połączeń będą możliwe dopiero po zniesieniu sankcji wobec Korei Północnej.

Ze względu na tragiczny stan północnokoreańskiej infrastruktury kolejowej wartość przedsięwzięcia jest szacowana na 30 miliardów dolarów.