Zdjęcie kilkuletniego chłopca z oszronionymi włosami, brwiami i czerwonymi od mrozu policzkami trafiło do sieci w poniedziałek i natychmiast wzbudziło ogromne zainteresowanie.

Autorką fotografii jest nauczycielka ze szkoły w Zhuan Shen Baol, z prownicji Junnan (w południowo-zachodniej części Chińskiej Republiki Ludowej). Jak podaje BBC, kobieta zrobiła zdjęcie w momencie, kiedy ośmioletni Wang Fuman przyszedł do szkoły - przemarznięty, ze skostniałymi dłońmi i szronem na włosach i brwiach, po godzinnym spacerze w dziewięciostopniowym mrozie. Jedynym jego zabezpieczeniem przed zimnem była lekka kurtka.

"Zmrożone włosy #IceBoy zszokowały Chiny".

Drugie zdjęcie, które powstało tego samego dnia, przedstawia dłonie chłopca leżące na teście, w którym Wang otrzymał 99 punktów na 100.

"Ok, mały #iceboy z Chin, którego zdjęcia stały się wiralem, oficjalnie roztopił moje serce".

Ok little #IceBoy from China whose photos went viral, has officially melted my heart.

He is a Legend. Incredible courage. He\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'s so poor, he walks 4.5 kilometres to school arrives with frozen hair & swollen hands. Wang Does his final exam & he scores 99/100.https://t.co/LPgNsx2MUvpic.twitter.com/domejGmxaq

— Fereshta Kazemi (@FereshtaKazemi) 12 stycznia 2018