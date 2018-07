"Największe, ekstremalne wyzwanie w dziedzinie ratownictwa"

Foto: Wojciech Bojanowski / Twitter Video: tvn24

"Jestem za stary, by być sędzią". Mick Jagger na koncercie w...

09.07 | Eksplozja energii na Stadionie Narodowym. 74-letni Mick Jagger ze Stonesami szalał na scenie, do czerwoności rozgrzewając wielotysięczną publiczność. Rozgrzał też polityczne emocje, bo wtrącił - po polsku - zdanie o wieku sędziów, co było wyraźnym odniesieniem do sprawy Sądu Najwyższego. I tu zgoda co do interpretacji słów gwiazdy się kończy. Bo obie strony sporu usłyszały to, co chciały.

