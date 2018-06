Zatrzymano podejrzanego o zabójstwo XXXTentacion. Partnerka zmarłego rapera jest w ciąży





Amerykańska policja aresztowała mężczyznę podejrzanego o zabójstwo rapera XXXTentacion, który został zastrzelony w poniedziałek. Partnerka nieżyjącego muzyka poinformowała, że spodziewa się dziecka.

Policja z Broward County zatrzymała podejrzanego o zabójstwo rapera XXXTentacion. Do zbrodni doszło w poniedziałek. Piosenkarz miał 20 lat.

Aresztowany to 22-letni Dedrick Devonshay Williams. Zarzuca mu się morderstwo pierwszego stopnia. Oskarżono go też o kradzież pojazdu mechanicznego i prowadzenie go bez prawa jazdy.

Policja zaznacza, że śledztwo trwa dalej. Wydano jeszcze dwa inne nakazy aresztowania. Dodatkowo wyznaczono nagrodę 3 tys. dolarów w zamian za informacje o zabójstwie.

In just more than 48 hours, #BSO homicide detectives arrested Dedrick Devonshay Williams for the murder of Jahseh Onfroy, also known as XXXTentacion. Williams (dob 3/23/96) was taken into custody shortly before 7p.m. in Pompano. More details will be released later today. pic.twitter.com/OkP2usoqNH — Gina Carter (@bso_gina) 21 czerwca 2018

pic.twitter.com/6bjrBeahK5 — Broward Sheriff (@browardsheriff) 19 czerwca 2018

"Zostawił nam prezent"

Cleopatra Bernard, partnerka XXXTentacion, poinformowała za pośrednictwem Instagrama, że spodziewa się dziecka zmarłego rapera.

"Zostawił nam pożegnalny prezent" - napisała i dodała zdjęcie USG.

Informacja pojawiła się również na oficjalnym profilu na Twitterze XXXTentacion. Zamieścił ją jego menadżer. Na fotografii widać datę 26 kwietnia 2018.

baby jah the legacy lives on ‍ pic.twitter.com/4X9dnfe2IT — MAKE OUT HILL - XXX (@xxxtentacion) 22 czerwca 2018