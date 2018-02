15.02 | Jeden z uczniów liceum w Parkland na Florydzie, gdzie doszło do strzelaniny, nagrał moment wejścia do sali lekcyjnej policyjnych antyterrorystów.

Video: [Cable News Network Inc. All rights reserved 2018]

Video: [Cable News Network Inc. All rights reserved 2018]

14.02 | Co najmniej jedna osoba nie żyje, a co najmniej 20 zostało rannych w wyniku strzelaniny, do jakiej doszło w szkole średniej 70 km na północ od Miami - podała agencja Reutera, powołując się na lokalne media.

14. 02 | Co najmniej jedna osoba nie żyje, a co najmniej 20 zostało rannych w wyniku strzelaniny, do jakiej doszło w szkole średniej 70 km na północ od Miami - podała agencja Reutera, powołując się na lokalne media.

Video: [2018 Cable News Network All Right Reserved]

Człowiek, który kilkadziesiąt godzin temu wstrząsnął Ameryką, nazywa się Nikolas Cruz. Ma zaledwie 19 lat. Ze szkoły, w której zabił 17 osób, został wyrzucony kilka miesięcy temu, bo groził kolegom i notorycznie uruchamiał alarm przeciwpożarowy. W jego domu policjanci zjawiali się kilka razy w roku od 7 lat. Ludzie, którzy go znali, mówią, że z miesiąca na miesiąc zachowywał coraz dziwniej, strzelał do zwierząt, a w internecie pisał o broni i zabijaniu.

Video: [2018 Cable News Network All Right Reserved]

Foto: [2018 Cable News Network inc. All rights reserved] | Video: [2018 Cable News Network All Right Reserved]

Po tragedii w Parkland wzmogła się debata o skutkach prawa do posiadania broni