Już pierwszego dnia swojego urzędowania nowy szef polskiej dyplomacji przyznał, ze Niemcy to nasz najważniejszy partner nie tylko gospodarczy, ale i polityczny. W środę Jacek Czaputowicz potwierdził to w Berlinie zapewniając, że mamy z Berlinem wspólne stanowisko w wielu sprawach, za to już z Francją - niekoniecznie. Jest oczekiwanie powrotu do spotkań Trójkąta Weimarskiego i to na najwyższym szczeblu. Co ciekawe mowa też była o sprawie, która w relacjach polsko-niemieckich od jakiegoś czasu wywołuje ogromne emocje, czyli o reperacjach, ale teraz jak się okazuje mowa jest nie o finansach, a raczej o debacie historycznej. Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

