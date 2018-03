Zagraniczne media o słowach prezydenta z Kamiennej Góry





Foto: Tageschau, Daily Mail, The Times of Israel, Focus | Video: tvn24 Słowa prezydenta padły w Kamiennej Górze

Zagraniczna prasa odnotowała fragment przemówienia Andrzeja Dudy wygłoszonego w Kamiennej Górze podczas obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. "Polski prezydent porównał członkostwo swojego kraju w Unii Europejskiej do 123 lat rozbiorów" - informuje niemiecki "Deutsche Welle". "Polski prezydent porównuje bycie w UE z okupacją" - tytułuje swój artykuł brytyjski "Daily Mail".

"Przemawiając w środę w południowo-zachodniej Polsce podczas obchodów 100-lecia polskiej niepodległości, prezydent Andrzej Duda porównał członkostwo w UE z dawną okupacją przez Rosję, Austrię i Prusy" - pisze na swoim portalu "Deutsche Welle". Polski rząd, znajdujący się "pod presją z Brukseli, rzadko przepuszcza okazję do pokazania swoich patriotycznych zębów" - dodaje.

W artykule "Deutsche Welle" przypomina, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 2004 roku, a od czasu dojścia do władzy Prawa i Sprawiedliwości jest "ostro krytykowana przez Brukselę za domniemane naruszenia norm demokratycznych". Portal zauważa też między innymi, że nasz kraj jest największym beneficjentem środków z Brukseli.

Słowa polskiego prezydenta odnotowuje też izraelski portal "The Times of Israel". "Zaraz po ustawie o Holokauście (nowelizacji ustawy o IPN, która wzbudziła w Izraelu olbrzymie kontrowersje - red.) Andrzej Duda skarży się, że członkostwo w Unii Europejskiej umożliwia 'ludziom w odległych stolicach' podejmowanie decyzji w imieniu Polski" - stwierdza.

Prezydent: często mówią, że Unia jest najważniejsza. Niech sobie przypomną lata zaborów Bardzo często... czytaj dalej » O wystąpieniu Dudy pisze także brytyjski tabloid "Daily Mail". "Polski prezydent porównuje bycie w UE z okupacją" - brzmi tytuł artykułu zamieszczonego w internetowej wersji dziennika.

"Daily Mail" zauważa, że takie słowa padły, choć Polska "otrzymuje z unijnej kasy najwięcej z środków".

Zwraca także uwagę, że Duda jest związany z rządzącym Prawem i Sprawiedliwością, które doprowadziło do pogorszenia stosunków z Brukselą, "głównie ze względu na kontrowersyjną reformę sądownictwa, która sprawiła, że sądy znalazły się pod kontrolą rządu".

"Polska i Unia Europejska to obecnie trudny związek"

Portal nadawanego w niemieckiej telewizji ARD dziennika informacyjnego "Tagesschau" zamieszcza komentarz korespondenta w Polsce Jana Pallokata pod tytułem "UE okupantem Polski?".

"Polska i Unia Europejska to obecnie trudny związek" - stwierdza Pallokat. Przypomina też, że przedstawiciele PiS wielokrotnie odrzucali tezę, według której władze w Warszawie miałyby pracować nad wyprowadzeniem Polski z Unii Europejskiej.



"Ale teraz prezydent Andrzej Duda skrytykował UE w sposób dotychczas niespotykany" - zauważa.

O słowach prezydenta pisze także portal magazynu "Focus".



Ludzie "w odległych stolicach"

Dorn: po stronie amerykańskiej powstaje wrażenie, że Polska stroi fochy Odebranie... czytaj dalej » Andrzej Duda w środę w Kamiennej Górze brał udział w obchodach 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. - Bardzo często ludzie mówią: ach, po co nam Polska, Unia Europejska jest najważniejsza - powiedział.

- To niech sobie ci wszyscy przypomną te 123 lata zaborów, jak Polska wtedy, pod koniec XVIII wieku swoją niepodległość straciła i zniknęła z mapy - powiedział odnosząc się do lat 1795-1918, gdy Polska została podzielona pomiędzy Rosję, Prusy i Austrię i zniknęła z mapy Europy.

- Też byli tacy, którzy mówili: a może to lepiej, swary się wreszcie skończą, te rokosze, te wszystkie insurekcje, wojny, awantury, te konfederacje, wreszcie będzie święty spokój - powiedział prezydent.

- Wkrótce się zorientowali, że wojny są dalej, awantury są dalej, tylko my nie mamy już żadnego wpływu i nie decydujemy o sobie - kontynuował prezydent. - Bo teraz gdzieś daleko, w odległych stolicach, decyduje się o naszych sprawach, to tam zabiera się pieniądze, które my wypracowujemy, i tak naprawdę pracujemy na rachunek innych - dodał.

Oglądaj Wideo: tvn24 Całe przemówienie Andrzeja Dudy