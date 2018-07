Zmarł wspólnik Aleksieja Nawalnego





Foto: Evgeny Feldman/wiki CC BY-SA 3.0 Zmarł Piotr Oficerow, biznesmen skazany razem z Nawalnym

W wieku 44 lat zmarł Piotr Oficerow, biznesmen i wspólnik jednego z liderów rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego - poinformowały w sobotę rosyjskie media. Oficerow był wraz z Nawalnym skazany za domniemane przestępstwa finansowe na szkodę spółki Kirowles.

Jak pisze Interfax , międzynarodowa agencja prasowa w Rosji, powołując się na źródła, lekarze nie stwierdzili u zmarłego oznak śmierci nienaturalnej.



W poniedziałek 9 lipca moskiewski dziennik "Moskowskij Komsomolec" napisał, że Piotr Oficerow dzień wcześniej trafił do jednego ze szpitali w stolicy Rosji ze wstrząśnieniem mózgu i urazem wewnątrzczaszkowym. Jak podała gazeta, Oficerow mógł doznać tych obrażeń w wyniku ataku epilepsji.

Nawalny o Oficerowie: prawdziwie uczciwy człowiek

Oficerow był początkowo skazany w sprawie spółki Kirowles na cztery lata pozbawienia wolności w zawieszeniu i 500 tys. rubli (ok. 30 tysięcy złotych) grzywny. Przed sądem powiedział, że śledczy chcieli, by wydał Nawalnego. Przedsiębiorca utrzymywał, że nie zgodził się zeznawać przeciwko opozycjoniście.



Nawalny napisał w sobotę na swym blogu, że Oficerow to "prawdziwie uczciwy człowiek, którego system zamykał, męczył, któremu niszczył życie i biznes".

Wspólnicy Nawalny i Oficerow

Po raz pierwszy Nawalny i Oficerow zostali skazani za defraudację na szkodę Kirowlesu w 2013 roku. Kiedy Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uznał, że Rosja nie zapewniła Nawalnemu prawa do uczciwego procesu, Sąd Najwyższy Rosji uchylił zarówno wyrok, jak i decyzję o wyegzekwowaniu strat. Nakazał jednak powtórzenie postępowania i na początku 2017 roku Nawalny i Oficerow ponownie zostali skazani w zawieszeniu: Nawalny - na pięć lat więzienia, a Oficerow na cztery lata.



W lipcu 2017 roku sąd w Moskwie uznał, że Nawalny i Oficerow są winni spółce Kirowles 2,2 mln rubli (ok. 13 milionów złotych). Nawalny ocenił postępowanie sądowe jako motywowane politycznie.