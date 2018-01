Video: tvn24

Szczerski: to, co jest najważniejsze, będzie i jest...

9.07 | To, co jest najważniejsze, jest na pierwszym planie - odpowiedział prezydencki minister Krzysztof Szczerski pytany, czy prezydent Andrzej Duda nie ma pretensji do siebie, że w ostatnich miesiącach nie zrobił więcej, by to co najważniejsze dla Polski na szczycie NATO było na pierwszym planie, byśmy nie musieli słyszeć od amerykańskiego prezydenta niepokoju o to, co się w Polsce dzieje. - Między przyjaciółmi rozmawia się o wszystkim, także o sytuacji (wewnętrznej) państw - dodał.

