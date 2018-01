"Wspólnie zbudujemy dumną Amerykę". Pierwsze orędzie Trumpa o stanie państwa





W swoim pierwszym orędziu o stanie państwa, wygłoszonym we wtorek późnym wieczorem czasu lokalnego, prezydent Donald Trump wezwał Amerykanów do jedności. - Wspólnie zbudujemy bezpieczną, silną i dumną Amerykę - powiedział.

Donald Trump w Davos: USA nie będą tolerować nieuczciwych praktyk handlowych Prezydent USA... czytaj dalej » Było to pierwsze orędzie o stanie państwa wygłoszone przez 45 prezydenta Stanów Zjednoczonych. Komentatorzy zwracają uwagę, że ton przemówienia różnił się od jego mowy inauguracyjnej, w której mówił o "rzezi Ameryki".

Tym razem w wystąpieniu dominował optymizm, a prezydent chwalił się osiągnięciami gospodarczymi, wskazując między innymi na malejący wskaźnik bezrobocia czy przeprowadzenie reformy podatkowej.

"Przed nami nowy amerykański moment"

Trump wzywał "do odłożenia na bok różnic i znalezienia wspólnego języka". Jak jednak zauważają media, atmosfera w czasie przemówienia oddawała głębokie podziały w amerykańskiej polityce. Po lewej stronie sali republikanie nagradzali Trumpa brawami, siedzący po prawej stronie demokraci dalecy byli od entuzjazmu.

- Przed nami nowy amerykański moment. Jeszcze nigdy nie było lepszego czasu, aby znów żyć amerykańskim marzeniem - powiedział prezydent. - W ciągu ostatniego roku zrobiliśmy niesamowity postęp i osiągnęliśmy niezwykły sukces - przekonywał.

- Wspólnie zbudujemy bezpieczną, silną i dumną Amerykę - mówił.

Źródło: PAP/EPA / SHAWN THEW Ivanka Trump i Jared Kushner

"Pora wprowadzić nasz system imigracyjny w XXI wiek"

Trump zmienia zdanie w sprawie "marzycieli"? "Sprawy ruszają z martwego punktu" Prezydent USA... czytaj dalej » Zgodnie z oczekiwaniami ważne miejsce w przemówieniu zajęły kwestie dotyczące imigracji. - Pora zreformować przestarzałe reguły dotyczące imigracji i wreszcie wprowadzić nasz system w XXI wiek - powiedział.

Przedstawiony przez Trumpa plan przewiduje między innymi likwidację tak zwanej loterii wizowej, uniemożliwienie "łańcuchowej imigracji" (możliwości sprowadzania przez imigrantów dalszych krewnych) i budowę muru na granicy z Meksykiem.



- Zostawmy politykę na boku i wykonajmy robotę - zaapelował prezydent, dodając, że "Amerykanie także są marzycielami".

To nawiązanie do osób objętych programem DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals). Został on wprowadzony przez prezydenta Baracka Obamę i dawał nielegalnym imigrantom przybyłym do USA jako dzieci możliwość legalnej edukacji oraz podejmowania pracy w Stanach Zjednoczonych.

We wrześniu ubiegłego roku Donald Trump zapowiedział zawieszenie programu DACA, ponieważ jego zdaniem jest on sprzeczny z Konstytucją Stanów Zjednoczonych. Od tego czasu republikanie i demokraci spierają się o przyszłość programu i kształt reformy imigracyjnej.

Źródło: PAP/EPA / SHAWN THEW Fred i Cindy Warmbier, rodzice amerykańskiego studenta, który zmarł po przetrzymywaniu w północnokoreańskim więzieniu

Niewiele o polityce międzynarodowej

Podczas swojego przemówienia Trump stosunkowo mało uwagi poświęcił polityce międzynarodowej.

Wskazując na zagrożenia ze strony Korei Północnej czy Iranu, zaapelował o przyjęcie proponowanego przez administrację budżetu obronnego i zapowiedział modernizację i rozbudowę arsenału atomowego USA.



Amerykański prezydent, chwaląc się swoim sukcesem w walce z tak zwanym Państwem Islamskim, zapowiedział ponadto, że więzienie w Guantanamo będzie nadal funkcjonowało. Zostało ono otwarte przez administrację prezydenta George'a W. Busha w odpowiedzi na ataki terrorystyczne na Nowy Jork i Waszyngton z 11 września 2001 roku. Jest krytykowane między innymi przez obrońców praw człowieka i państwa europejskie.



Trump zapowiedział także zaostrzenie amerykańskich sankcji wobec władz Kuby i Wenezueli.

Źródło: PAP/EPA / Chris Kleponis Melania Trump

Jedno z najdłuższych przemówień w historii

Pierwsze orędzie o stanie państwa (State of the Union) przedstawione przez prezydenta Trumpa trwało 1 godzinę 28 min i było przerywane oklaskami 115 razy.



Wtorkowe orędzie było jednym z najdłuższych takich wystąpień w historii. Obowiązek przedstawiania przez urzędujących prezydentów ich oceny stanu amerykańskiej federacji przewiduje konstytucja.



Przemówienie 45. prezydenta było tematem rekordowej liczby 4,5 mln wpisów internautów na Twitterze - ulubionej formie komunikowania się prezydenta Trumpa ze Amerykanami.