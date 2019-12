Zmarł "niezmordowany świadek pamięci o Shoah"

W Rzymie zmarł w niedzielę Piero Terracina, jeden z ostatnich Włochów ocalałych z Holokaustu. Były więzień Auschwitz miał 91 lat. Przez kilkadziesiąt lat prowadził działalność edukacyjną jako świadek Zagłady.

W 1938 roku na mocy włoskich ustaw rasowych Piero Terracina razem z innymi żydowskimi uczniami został wyrzucony z publicznej szkoły w Wiecznym Mieście.

Jedyny ocalały z rodziny

Kontynuował edukację w żydowskiej szkole. W październiku 1943 roku zdołał uniknąć łapanki w stołecznym getcie.

W kwietniu 1944 roku w rezultacie donosu został aresztowany przez hitlerowców z całą siedmioosobową rodziną.

Wszystkich wywieziono do Auschwitz. Tylko on ocalał z całej rodziny i wrócił do Rzymu.

O tragedii Holokaustu jako jej świadek opowiadał niemal do końca życia.

Zmarł w niedzielę w wieku 91 lat.

Piero Terracina był jednym z ostatnich Włochów ocalałych z Holokaustu

Hołd włoskich władz

Prezydent Włoch Sergio Mattarella oddając hołd Terracinie nazwał go "niezmordowanym świadkiem pamięci o Shoah".



Premier Giuseppe Conte podkreślił, że jego pamięć jest dziedzictwem dla następnych pokoleń.



