Dostał Nobla wraz z Tokarczuk. Handke persona non grata w Bośni i Kosowie

Video: Fakty TVN

Medal, dyplom, ukłony. Olga Tokarczuk odebrała Nagrodę Nobla

Jak się na nią patrzy, czyta i słucha to trudno nie pękać z dumy. Olga Tokarczuk odebrała Literacką Nagrodę Nobla za rok 2018 z rąk króla Szwecji Karola XVI Gustawa. To niezwykłe wyróżnienie dla autorki za wyobraźnię, za pasję i za przekraczanie granic. To dzięki niej Polska przekroczyła granice świata.

