Papież Franciszek rozpoczął w czwartek wizytę w Peru. Samolot linii LATAM, którym przyleciał z miasta Iquique w Chile, wylądował na lotnisku w peruwiańskiej stolicy – Limie.

W Peru papież będzie do niedzieli. PHasłem jego wizyty w tym kraju są słowa "Zjednoczeni w nadziei".

Spotkanie z Kuczynskim

Papież udzielił ślubu w samolocie. Świadkami ksiądz i prezes linii lotniczych Papież Franciszek... czytaj dalej » Na czwartek nie przewidziano żadnych oficjalnych spotkań z udziałem Franciszka. Po krótkiej ceremonii powitalnej na lotnisku pojedzie do nuncjatury, gdzie zatrzyma się w trakcie swej pielgrzymki.



W piątek papież wygłosi przemówienie do przedstawicieli władz Peru. Spotka się też z prezydentem kraju Pablo Kuczynskim, który pod koniec grudnia dzięki kilku głosom w parlamencie uniknął usunięcia z urzędu po tym, gdy zarzucono mu niejasne związki z brazylijską firmą budowlaną Odebrecht, korumpującą polityków.



Według komentatorów należy oczekiwać, iż w czasie oficjalnej ceremonii z udziałem władz zabrzmi mocny głos Franciszka w sprawie korupcji, którą piętnuje w wielu wystąpieniach.

Amazonia i Lima

Papież spotkał się z rodzinami ofiar reżimu Pinocheta Papież Franciszek... czytaj dalej » Po tej uroczystości papież uda się do miasta Puerto Maldonado na spotkanie z ludnością Amazonii. Jej przedstawicielom wręczy swą ekologiczno-społeczną encyklikę "Laudato si" w lokalnych językach. Z nimi również zje obiad. Spotkanie to – jak się zauważa – będzie ważnym etapem w ramach przygotowań do synodu biskupów na temat Amazonii, jaki papież zwołał na przyszły rok. Franciszek odwiedzi również ośrodek pomocy dla dzieci.

Sobotę papież spędzi w mieście Trujillo. Odprawi tam mszę na wybrzeżu i pojedzie papamobile do dzielnicy tego miasta Buenos Aires, dotkniętej w zeszłym roku powodzią.



W niedzielę, w ostatnim dniu wizyty w Limie Franciszek będzie modlił się z 500 zakonnicami i odwiedzi katedrę. Na zakończenie wizyty odprawi mszę w bazie lotniczej. Według organizatorów weźmie w niej udział około 1,2 miliona osób.

Poważne wyzwania

To już szósta podróż papieża Argentyńczyka do Ameryki Południowej. Jak się zauważa, miał to być jego spokojny powrót do tej części świata, którą bardzo dobrze zna. Jednak według watykanistów wizyty w Chile i Peru obfitują w poważne wyzwania, a cała podróż może się okazać jedną z najtrudniejszych od początku pontyfikatu.

Eskalacja aktów przemocy w Chile, gdzie dochodzi do ataków na kościoły i ich podpalenia były najważniejszą kwestią nad jaką pochylał się papież w Chile. Franciszek spotkał się tam także z osobami, które są ofiarami wykorzystywania seksualnego przez duchownych.