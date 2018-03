Parlament przyjmie rezygnację Kuczynskiego





»

Kongres Republiki (parlament) Peru przyjmie w czwartek rezygnację prezydenta Pedro Pablo Kuczynskiego. W piątek wiceprezydent Martin Vizcarra zostanie zaprzysiężony jako nowy szef państwa - poinformował w środę przewodniczący parlamentu Luis Galaretta.

Przeciwnicy pogrążyli go nagraniami. Pedro Pablo Kuczynski podał się do dymisji Na dzień przed... czytaj dalej » Podkreślił on, że wszystkie ugrupowania parlamentarne zapowiedziały, że przyjmą rezygnację oskarżanego o korupcję Kuczynskiego.

Kuczynski w wygłoszonym w środę orędziu potwierdził swoją rezygnację z urzędu. Oskarżył w nim opozycję o próby przedstawienia go jako skorumpowanego oraz o nieuzasadnione ataki, które uniemożliwiały mu rządzenie.

Obecny prezydent złożył rezygnację wobec groźby głosowania w parlamencie nad wnioskiem o postawienie go w stan oskarżenia. Uchwalenie wniosku oceniane jest jako pewne po opublikowaniu przez opozycję nagrań wideo mających potwierdzać zarzuty korupcyjne wobec Kuczynskiego i jego sojuszników.

Opublikowane nagrania

We wtorek prawicowa partia Siła Ludowa (FP) przedstawiła nagrania, na których parlamentarzyści oraz urzędnik rządowy oferują lukratywne państwowe kontrakty w zamian za głosowanie przeciwko impeachmentowi prezydenta. Jak wskazuje Reuters, nawet niektórzy parlamentarzyści rządzącej partii wzywali w środę prezydenta do złożenia rezygnacji i zapowiadali, że w głosowaniu w sprawie impeachmentu opowiedzą się za pozbawieniem go urzędu.

Oglądaj Wideo: Reuters Fragment nagrań, które wywołały burzę



W grudniu parlament Peru nie zgodził się na usunięcie z urzędu Kuczynskiego, podejrzanego o niejasne związku z brazylijskim gigantem budowlanym, firmą Odebrecht, która korumpowała wielu polityków. Prezydent uniknął impeachmentu dzięki zaledwie ośmiu głosom deputowanych z Siły Ludowej, którą kieruje Keiko Fujimori, córka byłego prezydenta Alberto Fujimoriego.

Fujimori, który został uwięziony za łamanie praw człowieka i korupcję, został ułaskawiony przez prezydenta trzy dni po grudniowym głosowaniu.