Policjant, pediatra, ginekolog. Oskarżeni o handel dziećmi

Były szef peruwiańskiej policji Raul Becerra i wiele innych osób zostało aresztowanych pod zarzutem handlu dziećmi - przekazała peruwiańska prokuratura.

Policja zatrzymała podejrzanych we wtorek w trakcie nalotu na 18 posiadłości w położonym na południu Peru mieście Arequipa. Zatrzymano 14 osób, w tym funkcjonariusza policji, pediatrę i ginekologa. W trakcie akcji odnaleziono też pięciomiesięczne niemowlę.



Władze uważają, że liderką gangu - który według prokuratury namawiał biedne, ciężarne kobiety, by oddały mu swoje dzieci - była partnerka Bacerry, Cintia Tello.



Raul Bacerra został mianowany szefem peruwiańskiej policji w listopadzie 2010 roku, za rządów prezydenta Alana Garcii. Po niespełna roku służby, w październiku 2011 roku, został pozbawiony tego stanowiska po tym, jak jedna z jego podwładnych oskarżyła go o molestowanie seksualne. Bacerra nie przyznał się do winy.