"W waszych twarzach odbicie tej ziemi". Papież Franciszek odwiedził Amazonię





»

W czasie wizyty w Peru Franciszek - jako pierwszy papież - odwiedził Amazonię. Spotkał się w piątek z tamtejszą ludnością w mieście Puerto Maldonado. - Jesteście żywą pamięcią o misji, którą Bóg powierzył nam wszystkim: troszczyć się o wspólny dom - mówił.

- Musimy przełamać stary model, w którym Amazonia jest uważana za niewyczerpany magazyn państw, a nie bierze się pod uwagę jej mieszkańców - nawoływał papież.



W czasie spotkania w obiekcie sportowym wysłuchał relacji mieszkańców o niesprawiedliwości i dyskryminacji, których doświadczają, o wyzysku i "wielu cudzoziemcach", którzy przybywają, by pozbawić ich ziemi.

"Zjednoczeni w nadziei" hasłem wizyty Franciszka w Peru Papież Franciszek... czytaj dalej » Przemówienie do reprezentantów ponad 20 ludów Amazonii papież rozpoczął od słów świętego Franciszka z Asyżu: "Pochwalony bądź Panie mój", do których nawiązuje tytuł jego ekologiczno-społecznej encykliki "Laudato si’".



- Bardzo pragnąłem tego spotkania. Dziękuję za waszą obecność i za to, że mi pomagacie widzieć z bliższej odległości w waszych twarzach odbicie tej ziemi - wyznał Franciszek.



- Jest to oblicze pluralistyczne, nieskończonej różnorodności i ogromnego bogactwa biologicznego, kulturowego, duchowego. My, którzy nie zamieszkujemy tych ziem, potrzebujemy waszej mądrości i wiedzy, aby móc zasmakować - nie niszcząc - skarbu, który zawiera ten region - oświadczył papież.



Dodał następnie: "pochwalony bądź Panie za to wspaniałe dzieło ludów amazońskich i za całą różnorodność biologiczną, którą zawierają te ziemie!".

"Obrona ziemi nie ma innego celu, niż obrona życia"

Mówił o "głębokich ranach" Amazonii i jej ludów. - Chciałem przybyć, aby zjednoczyć się z waszymi wyzwaniami oraz wraz z wami potwierdzić raz jeszcze stanowczą opcję na rzecz obrony życia, na rzecz obrony ziemi i na rzecz obrony kultur - wyjaśnił.



- Prawdopodobnie pierwotne ludy Amazonii nigdy nie były tak zagrożone na swoich terytoriach, jak ma to miejsce obecnie - powiedział Franciszek.

Policjantka spadła z konia. Papież ruszył z pomocą Franciszek... czytaj dalej » Zwrócił uwagę na nową falę przemysłu wydobywczego i silną presję dużych przedsiębiorstw, które – jak mówił - "kierują swoją zachłanność ku ropie naftowej, gazowi, złotu, monokulturom rolno-przemysłowym".

- Z drugiej strony zagrożenie dla waszych terytoriów pochodzi także z wypaczenia polityki, która promuje ochronę natury, nie biorąc pod uwagę człowieka, a mianowicie was, amazońskich braci, którzy tu mieszkacie - zauważył.



- Zdajemy sobie sprawę z ruchów, które w imię ochrony puszczy zawłaszczają duże połacie lasów i nimi handlują, tworząc sytuacje ucisku dla rdzennych ludów, dla których w ten sposób znajdujące się tam grunty i zasoby naturalne stają się niedostępne. Ten problem dławi wasze ludy i powoduje migrację młodszego pokolenia - zaznaczył.



Papież apelował o wysiłki na rzecz dialogu z ludami rdzennymi, ratowania ich kultury, języka, tradycji, prawa i duchowości. Wyraził przekonanie, że uznanie i dialog "będą najlepszym sposobem na przekształcenie dawnych relacji, naznaczonych wykluczeniem i dyskryminacją".



- Jeżeli przez niektórych jesteście uważani za przeszkodę lub zawadę, w rzeczywistości poprzez wasze życie jesteście krzykiem skierowanym ku takiemu stylowi życia, który nie jest w stanie zmierzyć własnych kosztów - mówił mieszkańcom Amazonii.



Franciszek podkreślił, że "obrona ziemi nie ma innego celu, niż obrona życia".

- Znamy cierpienie, doznawane przez niektórych z was z powodu emisji węglowodorów, które poważnie zagrażają życiu waszych rodzin i zanieczyszczają środowisko naturalne - mówił.



Papież wspomniał też o zanieczyszczeniu środowiska spowodowanym nielegalnym wydobyciem, a także o procederze handlu ludźmi, zniewoleniu siły roboczej i wykorzystywaniu seksualnym.

"Nadal brońcie tych najbardziej bezbronnych braci"

Apelował o troskę o ludy pierwotne, żyjące w dobrowolnej izolacji, przypominając, że to one są najbardziej podatne na zagrożenia.



- Nadal brońcie tych najbardziej bezbronnych braci. Ich obecność przypomina nam, że nie jesteśmy absolutnymi panami całego stworzenia i że nie możemy rozporządzać dobrami wspólnymi w rytmie zachłanności konsumpcji - apelował papież Franciszek.

Papież udzielił ślubu w samolocie. Świadkami ksiądz i prezes linii lotniczych Papież Franciszek... czytaj dalej » Wskazywał że "Amazonia, oprócz tego, że jest zasobem bioróżnorodności, jest także zasobem kulturowym, który musi zostać zachowany w obliczu nowych kolonializmów".



Mówił o potrzebie szczególnej ostrożności, aby "nie dać się zniewolić kolonializmom ideologicznym, udającym postęp, które stopniowo wchodzą i niszczą tożsamości kulturowe oraz ustanawiają mentalność jednolitą, dominującą, lecz słabą".



Franciszek zauważył, że wielu misjonarzy i misjonarek zaangażowało się w pracę na rzecz ludów amazońskich i obrony ich kultury. - Czynili to zainspirowani Ewangelią - dodał.



Zapewnił, że dla Kościoła ważne są problemy ludności tej części świata i dlatego, jak wyjaśnił, zwołał na przyszły rok Synod dla Amazonii.



Reprezentantom rdzennej ludności papież wręczył swą encyklikę "Laudato si'" w ich lokalnych językach.

Papież: nie odwracać głowy w obliczu przemocy wobec kobiet

- Pozwólcie, że skupię się na bolesnym temacie. Przyzwyczailiśmy się używać terminu "handel ludźmi", ale w rzeczywistości powinniśmy mówić o niewolnictwie: niewolnictwie pracy, niewolnictwie seksualnym, niewolnictwie dla zysku - oświadczył papież.

Nawiązując do nazwy regionu Madre de Dios, Franciszek dodał: - Z bólem zauważamy, że na tej ziemi, która znajduje się pod opieką Matki Bożej, wiele kobiet jest w ten sposób pozbawionych wartości, pogardzanych i narażonych na niekończącą się przemoc.



- Przemocy wobec kobiet nie da się znormalizować, wspierając kulturę macho, która nie akceptuje roli kobiet jako czynnych uczestniczek w naszych wspólnotach. Nie możemy odwracać głowy i pozwolić, aby tak wiele kobiet, zwłaszcza nastoletnich, było znieważanych w ich godności - podkreślił papież.