Kanadyjczyk oskarżony o zabójstwo szamanki zlinczowany





41-letni Kanadyjczyk, który w Peru zgłębiał tajniki leczenia substancjami halucynogennymi, został zlinczowany w odległym zakątku Amazonii. Tłum oskarżył go o zabicie 81-letniej szamanki - poinformowały peruwiańskie władze.

Prokuratura generalna w regionie Ukajali na północnym wschodzie kraju przekazała w niedzielę, że uzdrowicielka Olivia Arevalo z plemienia Shipibo-Conibo została w czwartek zastrzelona obok swego domu. Niektórzy mieszkańcy jej wsi oskarżali o zabójstwo Kanadyjczyka Sebastiana Woodroffe'a, który mieszkał w regionie i najpewniej był jednym z klientów Arevalo.

Zabójstwo wywołało oburzenie

Dwie osoby zginęły, kilkadziesiąt rannych. Silne trzęsienie w Peru W niedzielę na... czytaj dalej » Policja rozpoczęła śledztwo dopiero, gdy w piątek mediach społecznościowych pojawiło się nagranie wideo z telefonu komórkowego, na którym widać Woodroffe'a wleczonego po ziemi z liną wokół szyi i błagającego o litość.



W sobotę ciało Kanadyjczyka ekshumowano z nieoznaczonego grobu, około jednego kilometra od domu Arevalo.



Rzecznik lokalnej prokuratury Ricardo Palma Jimenez powiedział, że rozważane są różne teorie co do zabójstwa Arevalo i że jest zbyt wcześnie, by podawać nazwiska podejrzanych. Dodał, że w związku ze śmiercią Woodroffe'a na razie nikogo nie zatrzymano.



Jak pisze agencja Reutera, zabójstwo szamanki, która była obrończynią praw rdzennych plemion w regionie, wywołało oburzenie w Peru, gdyż jest to kolejne takie niewyjaśnione morderstwo. Działacze plemienni często otrzymują pogróżki w związku z próbami trzymania z dala od ich ziem osób zajmujących się nielegalnym wyrębem lasów lub plantatorów palm olejowych.

We wsiach w peruwiańskich Andach i Amazonii brakuje policji, a mieszkańcy odległych regionów często sami, według lokalnych zwyczajów, wymierzają sprawiedliwość podejrzanym o przestępstwa.

Peru przyciąga turystów psychoaktywnym napojem

Msza na "haju" Wierni w Brazylii... czytaj dalej » Agencja AP zauważa, że co roku tysiące turystów z zagranicy udają się do peruwiańskiej Amazonii, by eksperymentować z ayahuaską, ciemnym napojem z pnącza dwóch amazońskich roślin. Napój, znany również pod nazwą yage, ma właściwości psychoaktywne i od setek lat jest czczony przez rdzenne plemiona w Brazylii, Peru, Ekwadorze i Kolumbii jako lek na przeróżne schorzenia. Cieszy się coraz większą popularnością wśród turystów z Zachodu, szukających psychodelicznych doznań, które czasami mają tragiczne konsekwencje.



W 2015 roku Kanadyjczyk śmiertelnie ugodził nożem turystę z Anglii, gdy obaj wypili razem ayahuaskę podczas ceremonii w miejscu oddalonym o kilka godzin jazdy samochodem od wsi, w której zabito Woodroffe'a.



Woodroffe, który pochodził z Kolumbii Brytyjskiej, przed wyjazdem do Peru powiedział, że liczy na to, iż nauki pobrane od szamanki z plemienia Shipibo pomogą mu zmienić zawód i zostać doradcą ds. uzależnień. W pracy chciał korzystać z substancji halucynogennych.