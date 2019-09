USA wysyłają kolejnych żołnierzy do Arabii Saudyjskiej po atakach na rafinerie

Video: Bartłomiej Ślak / Fakty po południu

Arabia Saudyjska oskarża, USA mówią o kolejnych sankcjach

Rząd Arabii Saudyjskiej twierdzi, że ma niezbite dowody na to, że to Iran stoi za sobotnimi atakami rakietowymi na dwie saudyjskie rafinerie. Saudyjczyków wspierają Amerykanie. Prezydent Donald Trump grozi Iranowi kolejnymi sankcjami. Co na Irańczycy? Nie przyznają się do winy. Mówią, że każdy akt agresji wobec Iranu spotka się z ich zdecydowaną reakcją.

»