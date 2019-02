Pence: niektórzy z naszych czołowych partnerów w Europie nie kwapią się do współpracy

Foto: Paweł Supernak/PAP Video: [2019 Cable News Network All Right Reserved]

Tweet Netanjahu o "wojnie" czy "zwalczaniu? Komentarz CNN

14.02 | Szef izraelskiego rządu, który w środę przybył do Warszawy na organizowaną przez USA i Polskę konferencję bliskowschodnią, napisał na Twitterze, że "ważne w tym spotkaniu jest to, iż nie odbywa się w tajemnicy, bo jest ich (przedstawicieli ważnych krajów - red.) tak wiele - to otwarte spotkanie z przedstawicielami wiodących krajów arabskich, które spotykają się z Izraelem, by działać na rzecz wspólnego celu wojny z Iranem". Słowa "wojny z Iranem" po 30 minutach zostało zmienione na "zwalczania Iranu".

