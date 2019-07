Pekin grozi Amerykanom. "Chińczycy zawsze podkreślają, że trzeba dotrzymywać słowa"

Video: US DoD

Ćwiczenia amerykańskich żołnierzy z rakietami Stinger

01.01 | Minister obrony USA Ash Carter zapowiedział wysłanie więcej sił specjalnych USA do Iraku i Syrii w miarę pojawiania się nowych okoliczności do przeprowadzania operacji przeciwko tzw. Państwu Islamskiemu (IS) i wzrostu motywacji sił lokalnych do walki w terenie.

