Papież ogłosił nowe normy dotyczące walki z pedofilią

13.03.2019 | "Ważny krok dla wszystkich ofiar". 6 lat...

Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, ale i tak przejdzie do historii. Sąd w Australii skazał na 6 lat więzienia za pedofilię kardynała George'a Pella. To najwyższy rangą watykański dostojnik skazany za to przestępstwo. Nie przyznaje się do winy, będzie dalej walczył w sądzie.

