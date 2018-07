Putin "nie wystąpi" w Kongresie USA. "Przywilej zarezerwowany dla sojuszników"





»

Przewodniczący Izby Reprezentantów, Republikanin Paul Ryan, powiedział we wtorek kongresmenom, że przywódca Rosji Władimir Putin, który został zaproszony do Białego Domu, nie wystąpi w Kongresie. Dodał, że jest to przywilej zarezerwowany dla sojuszników USA.

"Putin ma go w kieszeni". Amerykańscy politycy krytykują Trumpa Wypowiedzi... czytaj dalej » Ryan zapewnił, że spotkanie prezydenta Donalda Trumpa z Putinem nie stanowi dla niego problemu.

- Sądzę, że to, co ma znaczenie to przesłanie. I jeśli przesłaniem (prezydenta Trumpa) będzie, że (Rosja) musi przestać wtrącać się w sprawy naszego kraju, to ja to popieram - oświadczył.



Szef Izby Reprezentantów podkreślił jednak, że przywódcy Kongresu "z pewnością nie będą prosić (Putina), by zwrócił się do połączonych izb".



W czwartek Biały Dom poinformował, że Trump polecił swemu doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Johnowi Boltonowi, by zaprosił Putina do Waszyngtonu.

Doradca Putina: na razie nie ma przygotowań do wizyty

Na lądzie spotkanie Trump - Putin, a obok rosyjski atomowy gigant Na Zatokę Fińską... czytaj dalej » We wtorek doradca prezydenta Rosji Jurij Uszakow powiedział, że na razie nie rozpoczęto prac nad przygotowaniem wizyty Władimira Putina w Waszyngtonie. Według Uszakowa strona amerykańska chciałaby zorganizować tę wizytę pod koniec roku.



- Podczas spotkania (Putina z prezydentem USA Donaldem Trumpem - red.) w Helsinkach nie omawiano kwestii zorganizowania przyszłych kontaktów. Jednak kilka dni później strona amerykańska zaproponowała przeprowadzenie kolejnego szczytu w Waszyngtonie pod koniec bieżącego roku - wyjaśnił Uszakow.

Dodał, że "jeśli chodzi o praktyczne przygotowania do nowego spotkania, to takie prace jeszcze się nie rozpoczęły". Nie wykluczył, że przywódcy Rosji i USA mogą spotkać się w Buenos Aires w kuluarach szczytu G20, czy też na innych forach międzynarodowych, w których obaj będą brać udział. Szczyt G20 odbędzie się na przełomie listopada i grudnia.



Doradca Putina potwierdził, że przygotowywane jest spotkanie Boltona z przedstawicielami rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa. Zastrzegł jednak, że nie wie, gdzie spotkanie to może się odbyć. Poinformował, że weźmie w nim udział ze strony rosyjskiej szef Rady Bezpieczeństwa Nikołaj Patruszew.



W styczniu USA objęły sankcjami przedstawicieli Rosji - polityków i biznesmenów, którzy zdaniem Waszyngtonu skorzystali na powiązaniach z Putinem. Na liście tej znalazł się również Patruszew.



Po szczycie w Helsinkach strona amerykańska poinformowała, iż kolejne spotkanie Putina i Trumpa mogłoby odbyć się jesienią.