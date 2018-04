Foto: ENEX Video: tvn24

Amerykanie tłumnie ruszyli do urn

08.11 | Od głosowania na Wschodnim Wybrzeżu rozpoczęły się we wtorek wybory w USA. Faworytką wyścigu do Białego Domu jest demokratka Hillary Clinton, która może być pierwszą kobietą piastującą najwyższy urząd. Ale kandydat republikanów Donald Trump nie jest bez szans. Lokale wyborcze w dziewięciu stanach na Wschodnim Wybrzeżu - Nowy Jork, New Jersey, Wirginia, Maine, Connecticut, Indiana, Kentucky, New Hampshire i Vermont - otwarto w południe czasu polskiego. Mieszkańcy kilku niewielkich miejscowości w stanie New Hampshire oddali głosy wcześniej - już o godz. 6 czasu polskiego.

