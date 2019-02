W Paryżu znaleziono bombę z czasów II wojny. Wielka ewakuacja

Foto: PAP/EPA/OLIVIER CORSAN Video: tvn24

Na placu budowy odnaleźli niewybuch. Terminy goniły więc...

Na budowie gazociągu we Wrocławiu robotnicy znaleźli niewybuch najpewniej z okresu drugiej wojny światowej. Zwykle w takiej sytuacji powinni wezwać policję i saperów, ale terminy gonią - co więc robić? Szef zarządził: Wykopać, przenieść pocisk do dziury obok, zakopać i po sprawie. Nie udało się. Więcej takich historii w "Rankingu Mazura" w sobotę o 15:15 i niedzielę o 18:15 w TVN24.

