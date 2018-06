Pociąg wykoleił się pod Paryżem. Przez deszcz

Ulewne deszcze, które podmyły tory szybkiej kolejki podmiejskiej, przyczyniły się do wykolejenia się pociągu pod Paryżem. Siedem osób zostało rannych, kiedy we wtorek skład kolejki linii B jadącej z zachodnich przedmieść Paryża do lotniska Charles-de-Gaulle wypadł z torów, kładąc się na boku. Trzy osoby trafiły do szpitala, w tym ciężarna kobieta.