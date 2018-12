Starcia na ulicach Paryża. Co najmniej 10 osób rannych, 80 zatrzymanych

Zgromadzeni na manifestacji w Paryżu członkowie ruchu "żółtych kamizelek" starli się w sobotę z policją, która użyła gazu łzawiącego. Co najmniej 10 osób zostało rannych, a 80 osób zatrzymano - poinformowała policja. Niektóre z zatrzymań mają związek z nielegalnym posiadaniem broni.

Wśród 10 rannych osób jest trzech policjantów i siedmiu protestujących.

Dwie grupy na ulicach

Do pierwszych incydentów na Polach Elizejskich we francuskiej stolicy doszło około godziny 9 rano. Manifestanci usiłowali sforsować kordon policji, na co członkowie sił bezpieczeństwa odpowiedzieli gazem łzawiącej.

Jak informuje agencja Reutera, zakapturzeni i zamaskowani protestujący rzucali w policjantów barierkami i innymi przedmiotami, podpalono kosze na śmieci. Inni zabarykadowali się w uliczkach w okolicy placu, na którym stoi Łuk Triumfalny.

Jak informował przed południem rzecznik paryskiej policji, część z dokonywanych zatrzymań ma związek z nielegalnym posiadaniem broni.

Z kolei pokojowo protestujący przedstawiciele "żółtych kamizelek", jak nazywa się ruch sprzeciwiający się m.in. podwyżkom podatków od paliwa, zebrali się przy Łuku Triumfalnym. Śpiewają francuski hymn narodowy i wzywają do dymisji prezydenta Emmanuela Macrona.

Władze wcześniej obawiały się, że pod spontaniczny ruch protestacyjny podłączą się wyznawcy skrajnych ideologii. - Bandyci są mniejszością i nie ma dla nich miejsca na tych demonstracjach - podkreślił w telewizji LCI rzecznik francuskiego rządu Benjamin Griveaux.

Z kolei wiceminister spraw wewnętrznych Laurent Nunez powiedział, że wokół Pól Elizejskich, poza terenem zabezpieczonym przez policję, znajduje się około trzech tysięcy "awanturników". Miejsce dla demonstrantów jest monitorowane i aby do niego wejść, należy przejść kontrolę.

Oglądaj Wideo: tvn24 Starcia z policją w Paryżu. Relacja korespondentki TVN24 BiS

"Musimy zaakceptować dialog"

Wcześniej w sobotę francuski minister spraw wewnętrznych udał się na Pola Elizejskie, by podziękować za mobilizację siłom bezpieczeństwa. Podkreślił konieczność "ustrukturyzowania" ruchu "żółtych kamizelek".

- Obecnie w sporze musimy zaakceptować dialog, jakieś reguły - mówił Castaner. - Nie ma porządku publicznego bez reguł, ani woli do dialogu - dodał. Skrytykował tych, którzy "domagają się spotkania z rządem, a potem odmawiają negocjacji".

Jak podkreślił minister, prezydent Macron i premier Edouard Philippe "właśnie po to zaprosili manifestantów" do rozmowy, głównie do udziału w trzymiesięcznych konsultacjach, by "wysłuchać gniewu" mieszkańców.

Podwyżki o jedną czwartą

"Żółte kamizelki" od dwóch tygodni protestują i blokują drogi w całym kraju, wyrażając swój sprzeciw wobec podwyżek podatków od paliwa. Ta decyzja władz jest częścią polityki rządu prezydenta Emmanuela Macrona na rzecz ochrony środowiska.

Wprowadzane przez administrację Macrona podwyżki dotyczą zwłaszcza oleju napędowego. Jak informowała agencja AFP, w ciągu ostatnich 12 miesięcy jego cena we Francji wzrosła o 23 proc., do ok. 1,51 euro za litr, co jest najwyższym poziomem od początku XXI wieku. Po części przyczyną tego wzrostu jest podniesienie podatków - w tym roku zwiększyły się one o 3,9 eurocentów za litr benzyny i 7,6 eurocentów za litr paliwa typu diesel, zaś od 1 stycznia mają one zostać podniesione odpowiednio o 2,9 oraz 6,5 eurocentów za litr.

Władze chcą w ten sposób skłonić kierowców do wymiany bardziej szkodliwych dla środowiska samochodów z silnikami diesla, które we Francji są dość rozpowszechnione. Jednak wielu mieszkańców małych miast i wsi, skąd głównie wywodzą się uczestnicy ruchu "żółtych kamizelek", na to nie stać.

Źródło: PAP / EPA / Etienne Laurent Starcia z policją w czasie manifestacji "żółtych kamizelek"