Silna eksplozja w centrum Paryża. Ranni

Co najmniej kilka osób zostało rannych w sobotę rano na skutek silnego wybuchu i pożaru w piekarni w centrum Paryża - poinformowała miejscowa policja. Według wstępnych ustaleń przyczyną eksplozji był prawdopodobnie wyciek gazu. Nie ma doniesień o zabitych.

Według agencji Reutera, powołującej się na anonimowe źródło w policji, ciężko rannych zostało dziewięć osób. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Z kolei dziennikarz Radia RFI Piotr Muszyński na antenie TVN24 mówił o 20 rannych osobach, stan dwóch z nich ma być zagrażający życiu.

Według brytyjskiego "The Mirror" wśród rannych mają być strażacy.

Oglądaj Wideo: TVN24 / Reuters Wybuch w centrum Paryża. Rozmowa z Piotrem Muszyńskim

Do wybuchu i pożaru kamienicy doszło około godziny 9 na ulicy Trevise w IX dzielnicy miasta, czyli w północnej części paryskiego śródmieścia. Na pierwszych zdjęciach z miejsca zdarzenia widać uszkodzony, płonący budynek, a także wybite szyby i zniszczone pojazdy stojące na ulicy.

Eksplozję było słychać w promieniu kilkunastu ulic, a jej siła była tak duża, że w kamienicy zawalił się strop pomiędzy parterem i pierwszym piętrem, relacjonował w TVN24 Piotr Muszyński.

Na miejsce przybyło ponad 200 strażaków, którzy po kilkudziesięciu minutach ugasili pożar. Ewakuowane zostały okoliczne budynki.

Paryska policja potwierdziła, że doszło do silnej eksplozji i zaapelowała by ludzie unikali podróżowania przez tę okolicę.

#intervention en cours des @PompiersParis pour un incendie dans un commerce suivi d’une forte explosion rue de Trévise dans le 9ème. Évitez le secteur et laissez le passage aux véhicules de secours

Według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku był prawdopodobnie wyciek gazu. Na miejsce zdarzenia przybył m.in. premier Francji, Edouard Philippe.

Rue de Trévise, aux côtés du Premier ministre, du procureur de Paris, du @prefpolice et de la Maire de la capitale.

Plus de 200 @PompiersParis sont engagés dans les opérations de secours.

Le bilan s’annonce lourd.

Mes premières pensées vont aux blessés et leurs proches. pic.twitter.com/bg8n5bCpi8