"Najpotężniejsi będą wam mówić, że to niemożliwe". Lewica przedstawiła program

- W ciągu najbliższych trzech tygodni najpotężniejsi ludzie w Wielkiej Brytanii i ich zwolennicy będą wam mówić, że wszystko w tym manifeście jest niemożliwe; że to zbyt wiele dla was. Bo oni nie chcą prawdziwej zmiany. Dlaczego mieliby chcieć? System działa na ich korzyść. Jest ustawiony, by działał na ich korzyść