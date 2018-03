Foto: Parlament Europejski Video: tvn24

MSZ: niech każde państwo członkowskie wyrazi własną opinię

27.02 | wiceszefowi Komisji odpowiedział reprezentujący Polskę wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. - Chcielibyśmy, by państwa członkowskie podeszły do polskiej oceny reform wymiaru sprawiedliwości z tą samą uwagą, z tym samym zaufaniem i bezstronnością. Tak, by każde z państw członkowskich wyraziło swoją własną opinię, a nie powtarzało opinii utartych prze ostatnie dwa lata - dodał.

»