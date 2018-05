Ile razy Putin? Chcieliby raz jeszcze





Parlament Czeczenii wniósł do niższej izby parlamentu Rosji, Dumy Państwowej, poprawki do konstytucji dotyczące zmiany liczby kadencji prezydenta. W uzasadnieniu oceniono, że konieczne jest zwiększenie do trzech z rzędu liczby dopuszczalnych kadencji.

Szefowie dyplomacji i obrony zostają, jest syn byłego szefa FSB. Nowy-stary rząd Rosji Premier Rosji... czytaj dalej » Zdaniem czeczeńskich parlamentarzystów zwiększenie do trzech liczby kadencji, jakie może sprawować ta sama osoba, jest niezbędne ze względu na konieczność utrzymania "osiągniętej stabilności społeczno-politycznej". Deputowani oceniają też, że "na tle trudnej sytuacji w polityce zagranicznej należy zachować kontynuację władzy państwowej".



W kwietniu przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow ocenił, że sprawowanie przez Władimira Putina urzędu prezydenta Rosji nie powinno być ograniczone do dwóch kadencji. Kwestia ta - zdaniem Kadyrowa - powinna zostać rozstrzygnięta w ogólnokrajowym referendum.



Putin po wyborach prezydenckich 18 marca br., a także w wywiadzie dla amerykańskiej stacji NBC zapewniał, że nie zamierza zmieniać konstytucji. Ogranicza ona do dwóch liczbę kadencji prezydenckich, jakie może sprawować z rzędu ta sama osoba.



66-letni Putin rozpoczął drugą pod rząd kadencję prezydencką po zaprzysiężeniu 8 maja. Wcześniej zasiadał na Kremlu w latach 2000-2008, po czym rządził jako premier. Ostatnie wybory wygrał - według oficjalnych wyników - z rekordowym poparciem, ponad 76 proc.

